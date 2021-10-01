Елена Липовская-Эргюль имеет квартиры в Киеве и Турции, брендированную одежду на миллионы гривень, а также 2 машины.

Елена Липовская-Эргюль, которая является собственницей торговой марки "Экспресс маникюр", претендует на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей. Известно, что женщина имеет большое состояние, а также сумки от Chanel и дорогие украшения от Cartier.

Об этом свидетельствуют данные в представленной ею декларации кандидата на должность в Едином государственном реестре деклараций.

"Место работы или прохождения службы (или место будущей работы или прохождения службы для кандидатов): Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Занимаемая должность (или должность, на которую претендуете как кандидат): Вице-премьер-министр - Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности", - говорится в документе.

В декларации говорится, что право собственности на ТМ "Экспресс маникюр" к активам Липовской-Эргюль относится с августа 2009 года.

Ее доход за 2020 год в размере 20 тыс. 395 грн получен от основного места работы - зарегистрированной в Турции компании Sahne Vizyon Casting Turism.

Читайте такжеВ гостиницах Трускавца, где будут жить "слуги народа", внезапно закончились места (фото)Муж кандидатки - гражданин Турции, Эргюль Сюлейман Оузхан. За прошлый год получил доход в размере 633 тыс. 842 грн в компании Тantur Tourism Co (Турция).

Липовская-Эргюль владеет земельным участком площадью 1000 кв. м в с. Ревное Бориспольского района. Также в общей собственности семьи - квартиры в Киеве и Турции.

Что еще задекларировала кандидатка на должность вице-премьера по вопросам промышленности:

украшения от брендов Cartier и Van Cleef&Arpels, общая стоимость которых составляет более 700 тысяч гривень;

автомобиль Range Rover Sport за 1 миллион 200 тысяч грн;

машина Mercedes-Benz почти за 3 миллиона гривень оформлена на ее мужа;

еще у владелицы маникюрного салона есть авто немного "скромнее" - Toyota за 1 миллион 170 тысяч грн;

пять сумок от Chanel, общая стоимость которых составляет более 1 миллиона 215 тысяч гривень;

одежда от Fendi и Chanel (например пальто за 450 тысяч гривень), общей стоимостью 1 миллион 550 тысяч грн;

наличными она хранит 378 тысяч долларов, 710 тысяч евро, и полтора миллиона гривень.

Сейчас должность вице-премьера по вопросам промышленности занимает Олег Уруский.

Ранее УНИАН сообщал о еще одной фанатке брендовых вещей, которая уже имеет должность в Верховной Раде. Так, "Слуга народа" Элла Репина пришла на работу с сумочкой Dior за 62 тысячи гривень.

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Авторы: Леся Лещенко, Полина Кузенко