На мосту опять прорвало теплосеть, причем в двух местах.

В среду, 21 июля на мосту имени Евгения Патона в столице прорвало трубу. В Днепр из нее полился мощный фонтан воды.

Соответствующее видео опубликовал "Киев Оперативный".

В "Киевтеплоэнерго" порталу "Сегодня" подтвердили, что на мосту опять прорвало теплосеть, причем в двух местах.

Читайте такжеНа трассе Киев-Одесса произошел оползень, дорога частично обрушилась (фото)Отметим, что предыдущий прорыв теплосети на мосту Патона случился всего 10 дней назад, 11 июля. Повреждения теплосети под мостом Патона произошло во время гидравлических испытаний.

Столичные чиновники отметили, что поврежденный магистральный трубопровод был построен в 1962 году. Он обеспечивает снабжение теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.

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Автор: Ольга Броскова