В больнице оказались 12 детей и один взрослый.

Массовое отравление произошло в селе Микуличин Ивано-Франковской области. Дети в одном из комплексов отдыха планировали отпраздновать выпускной.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

21 подросток из Коростеня Житомирской области в сопровождении пяти взрослых 5 июля приехали, чтобы отпраздновать выпускной. В результате 12 детей и один взрослый оказались в инфекционном отделение КНП "Яремчанского МЛ".

Медики установили предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция. Состояние пострадавших - средней тяжести. У заболевших схожие симптомы – тошнота, рвота, повышение температуры до 37,2 С, боль в животе, а у некоторых – понос.

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"В дороге дети употребляли продукты питания приготовленные дома и покупали по дороге. В отеле отдыхающие употребляли пищу, которую взяли из дома, купленную по дороге и приготовленную в учреждении отдыха", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в Виннице в больницу попали 17 человек. Они 3 июля употребляли пищу в ресторане в селе Майдан, расположенном неподалеку областного центра. Пострадавшие попали в больницы в период с 3 по 5 июля.

Заведение, где произошло массовое отравление, не работает. В инфекционной больнице находятся 17 человек с диагнозом "острый энтероколит".

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Автор: Анастасия Горбачева