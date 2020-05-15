На Одесщине под жилым домом нашли пушечное ядро времен турецкой войны (фото)
14:50, 15 мая 2020Происшествия
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Старинный боеприпас изъяли и уничтожили.
Пушечное ядро было калибром 120 мм / Фото: ГСЧС
В городе Измаил Одесской области мужчина обнаружил под своим домом пушечное ядро времен турецкой воны.
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Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 15 мая в службу спасения поступила информация о том, что в Измаиле при обустройстве подвала хозяин дома обнаружил подозрительный предмет.
Работы по месту вызова начались сразу после вызова. Пиротехники установили, что обнаруженный предмет – пушечное ядро калибра 120 мм, времен русско-турецкой войны. Предполагается, что «возраст» ядра примерно XVIII-XIX веков.
Взрывоопасный предмет изъят и уничтожен в специально отведенном месте.
К работе привлекались 5 пиротехников ГСЧС и 2 единицы техники.
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