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На Одесщине под жилым домом нашли пушечное ядро времен турецкой войны (фото)

14:50, 15 мая 2020
Происшествия
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Пушечное ядро было калибром 120 мм / Фото: ГСЧС

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Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 15 мая в службу спасения поступила информация о том, что в Измаиле при обустройстве подвала хозяин дома обнаружил подозрительный предмет.

Работы по месту вызова начались сразу после вызова. Пиротехники установили, что обнаруженный предмет – пушечное ядро калибра 120 мм, времен русско-турецкой войны. Предполагается, что «возраст» ядра примерно XVIII-XIX веков.

Взрывоопасный предмет изъят и уничтожен в специально отведенном месте.

К работе привлекались 5 пиротехников ГСЧС и 2 единицы техники.

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