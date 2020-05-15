На Одесщине под жилым домом нашли пушечное ядро времен турецкой войны (фото)

Старинный боеприпас изъяли и уничтожили.

В городе Измаил Одесской области мужчина обнаружил под своим домом пушечное ядро времен турецкой воны.

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Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 15 мая в службу спасения поступила информация о том, что в Измаиле при обустройстве подвала хозяин дома обнаружил подозрительный предмет.

Работы по месту вызова начались сразу после вызова. Пиротехники установили, что обнаруженный предмет – пушечное ядро калибра 120 мм, времен русско-турецкой войны. Предполагается, что «возраст» ядра примерно XVIII-XIX веков.

Взрывоопасный предмет изъят и уничтожен в специально отведенном месте.

К работе привлекались 5 пиротехников ГСЧС и 2 единицы техники.