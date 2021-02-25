Злоумышленники создавали анонимные виртуальные аккаунты, через которые распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине для создания панических настроений в обществе.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали во Львовской области деятельность «ботоферм», которые использовались спецслужбами страны-агрессора для распространения деструктивного контента в нашем государстве.

Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины во Львовской области.

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Оперативники СБУ установили, что несколько жителей региона организовали работу так называемых «ботоферм». Они обеспечивали техническую возможность удаленной регистрации учетных записей на общедоступных ресурсах и в соцсетях через российскую веб-платформу.

«Используя SIM-карты мобильной связи украинских и российских операторов, злоумышленники создавали анонимные виртуальные аккаунты. Через них они распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине для создания панических настроений в обществе и дискредитации украинской власти. Также осуществляли псевдоминирование объектов инфраструктуры региона», - говорится в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели обыски по адресу расположения телекоммуникационного оборудования. Во время следственных действий изъята компьютерная техника и почти 900 идентификаторов SIM-карт операторов мобильной связи. Продолжается досудебное следствие.

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Автор: Светлана Макринская