Оккупанты воруют технику и мародерят нажитое украинцами имущество.

На оккупированных территориях юга Украины русские захватчики похищают людей, сажают их в подвалы и требуют деньги.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух во время информационного телемарафона.

"Людей похищают, бросают в подвалы и вымогают деньги. Воруют технику, мародерят квартиры людей, которые уехали. Это постоянное давление, это ситуация, в которой наши люди не привыкли находиться", - сказал он.

По словам Старуха, на оккупированных территориях сложная гуманитарная ситуация. В частности, недостаточное количество лекарств, оккупантами нарушена цепочка оказания медицинской помощи. Для жителей фактически уничтожены все структуры повседневности. Любые действия с регистрациями – это большие сложности.

"Наше местное самоуправление контролирует большинство систем жизнедеятельности этих территорий: водоснабжение, электричество, газ, и там где происходят нарушения - восстанавливают их. Врачи работают", - сказал он.

Напомним, российские оккупанты продолжают похищать людей в захваченном Энергодаре Запорожской области. Как сообщили в пресс-службе Энергоатома, только за последнюю неделю они задержали и вывезли в неизвестном направлении около 20 жителей города. 11 из них являются работниками Запорожской АЭС. Сейчас место их пребывания неизвестно.

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