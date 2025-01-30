30-31 января в Сумах объявлены Днями траура по погибшим.

В результате попадания вражеского беспилотника по многоэтажке в Сумах погибли две супружеские пары. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

Отмечается, что сейчас известно о четырех погибших людях. Это две супружеские пары - 74-летний мужчина и его 69-летняя жена и 65-летний мужчина и его 64-летняя жена.

Еще девять человек, среди которых 8-летняя девочка, получили ранения.

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По данным Сумской ОВА, 30-31 января в Сумах объявлены Днями траура по погибшим из-за атаки РФ.

Как проинформировали в ГУ ГСЧС Сумской области, на месте российского удара продолжается разбор поврежденных элементов дома и демонтаж крупногабаритных бетонных плит. Работает техника для проведения высотных работ и верхолазы ГСЧС. Аварийно-поисковые мероприятия продолжаются.

Удар по Сумах 30 января - что известно

Ночью 30 января вражеский "Шахед" попал в 10-этажный жилой дом в Сумах. Известно о гибели четырех человек и девяти пострадавших, среди которых - ребенок. Из дома эвакуированы 118 человек.

Предварительно известно, что в результате атаки разрушены девять квартир. Разбор завалов продолжается.

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