Во Львове ночью произошла резня между ромами (фото, видео)

Инцидент произошел возле торгового центра.

Во Львове минувшей ночью произошел конфликт между представителями ромского меньшинства.

Об этом в Facebook сообщил депутат городского совета Игорь Зинкевич, опубликовав фото и видео с места события. Инцидент, по его словам, произошел около 23:45 29 апреля.

"По ул. Городецкая возле ТЦ Метро - ножевое ранение. Конфликт ромов между собой. Работает полиция. Ждут скорую", - говорится в сообщении.

В комментариях к публикации местная жительница рассказала, что бывает в этом ТЦ еженедельно и видит там ромов. "Дети ходят по территории и "клянчат" деньги, а взрослые в этот момент сидят возле остановки. Все, конечно без масок и не соблюдаются расстояния. Преследуют всех, кто проходит мимо", - написала Евгения Поликарпова.

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что группа цыган, которую он распорядился вывезти за пределы города, создавала социальное напряжение в городе.