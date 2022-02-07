Женщина предоставила боевикам фотокарты местности с пометками о размещении техники, окопов, блиндажей, блокпостов, домов и укрытий, которые используются ВСУ.

В Донецкой области задержали жительницу села Гранитное Волновахского района. Она "рисовала" боевикам карты и передавала им данные о дислокации украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в течение января 2022 года женщина неоднократно с помощью одного из мессенджеров передавал участнику так называемого "ДНР" данные о дислокации военных подразделений Вооруженных сил Украины в населенном пункте и на прилегающей территории с. Гранитное.

"Подозреваемая, имея образование картографа, предоставила участнику НВФ (незаконных вооруженных формирований - УНИАН) подробную информацию в виде фотокарт местности с нанесенными условными обозначениями о размещении техники, окопов, блиндажей, блокпостов, домов и укрытий, которые используются украинскими защитниками", - говорится в сообщении.

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Ранее УНИАН уже сообщал, что в доме боевика на Донбассе обнаружили схрон оружия.

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