Для подавления акций протеста Евромайдана Россия направила в Украину своих эмиссаров, представителей ФСБ, а также около 11 тысяч гранат.

Идея разогнать студенческий "майдан" принадлежала РФ и была навязана руководству Украины. Москва направила своих эмиссаров в Украину, чтобы разжечь беспорядки.

Об этом сказал заместитель руководителя управления ГБР по делам "Майдана" Артем Яблонский в интервью, транслировавшемся в эфире телемарафона "Єдині новини".

Он отметил, что 21 ноября 2013 года, когда правительство Николая Азарова отказалось от евроинтеграции и объявило о своем решении, начались акции протеста, а власть Януковича сразу начала готовиться к использованию сил и средств правоохранительных органов для противодействия "майдану". Так, уже 22 ноября 2013 года в Украине вводится, по решению главы СБУ, повышенный уровень готовности и потенциальная степень террористической угрозы.

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"Расследованием однозначно установлено, что идея разогнать студентов в конце ноября была со стороны Российской Федерации. А Украину для этого только использовали, навязав и создав для этого условия, поставив соответствующие ультиматумы руководителям государства и руководству правоохранительных органов. Для этого действительно привлекались украинские правоохранители. Однако Россия постоянно это контролировала через руководство государства и руководителей правоохранительных органов. А также присылала сюда своих эмиссаров для контроля и оказания методической помощи, каким образом правильно разгонять акции протеста", - рассказал Яблонский.

По его словам, тогдашний председатель Киевской городской госадминистрации и заместитель секретаря СНБО приехали в кабинет начальника киевской милиции и склонили его к использованию сил и средств милиции для разгона студентов.

"Склонили отдать соответствующий приказ убеждениями, угрозами, принуждением", - заметил Яблонский, добавив, что заместителя секретаря СНБО, который был генерал-майором в запасе, кадровым офицером КГБ СССР, специально командировали от КГБ в органы власти Украины, и его готовили к противодействию акциям протеста заблаговременно, еще до их начала.

Сейчас он обвиняется в Украине в превышении полномочий работника правоохранительных органов с применением насилия и в незаконном противодействии акциям протеста. Как уточнил Яблонский, по делам "Майдана" - он является фигурантом одного уголовного производства, однако еще есть известное уголовное производство по подозрению его в совершении государственной измены уже в событиях 2022-2023 годов.

Представитель ГБР сообщил также, что 13-15 декабря 2013 года в Украину прибыла первая партия ФСБ РФ в составе 20 человек, которые способствовали органам Службы безопасности Украины, в то время внутренним войскам, в противодействиях акциям протеста. Кроме того, установлено, что в январе 2014 г. в Украину прибыли два борта с российскими светошумовыми, газовыми гранатами тоже для противодействия "майдановцам". Грант было доставлено тогда около 11 тысяч. 127 участников протеста от тех гранат получили телесные повреждения.

В то же время Яблонский сообщил, что с началом полномасштабной войны ГБР обратилось в суд и суд предоставил разрешение на передачу 8,5 тысячи гранат из тех партий для использования против российского агрессора в условиях военного положения.

"И сейчас лендлиз от России таким образом работает против самой России", - отметил он.

По данным Яблонского, если говорить по событиям 30 ноября 2013 г., то в суд уже направлены обвинительные акты в отношении трех чиновников: заместителя секретаря СНБО, двух командиров рот - автотранспортной роты, который в дальнейшем возглавил спецподразделение полиции особого назначения, и второго - который кроме разгона студенческого "майдана" в дальнейшем еще совершал расстрелы граждан 20 февраля 2014 г. Кроме того, в суд направлены обвинительные акты еще в отношении 14 человек, 13 из которых по очной процедуре, за участие в разгроме студенческого "майдана".

Яблонский сообщил, что установлено 20 человек, которые в настоящее время воюют против Украины, среди бывших сотрудников "Беркута".

ГБР почти завершило расследование по Революции Достоинства

Как сообщал УНИАН, 21 ноября, когда отмечается День Достоинства и свободы в Украине, в Государственном бюро расследований заявили, что находится на финишной прямой расследование фактов силовых подавлений массовых акций протестов во время Революции Достоинства в ноябре 2013-феврале 2014 годов.

Как сообщили в ГБР, за последние 10 лет было возбуждено 82 уголовных производства и в отношении 49 человек вынесено 40 приговоров.

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