Государственное бюро расследований находится на финишной прямой расследования фактов силовых подавлений массовых акций протестов во время Революции Достоинства в ноябре 2013-феврале 2014 годов.
Как сообщает ГБР, за последние 10 лет было возбуждено 82 уголовных производства и в отношении 49 человек вынесено 40 приговоров.
В частности, Государственное бюро расследований внесло весомый вклад в эти расследования. В 2020 году в ГБР было сформировано Управление по "делам Майдана", и с того момента расследование этих преступлений остается одним из важных приоритетов деятельности Бюро.
"В 2023 году следователи ГБР, несмотря на полномасштабную агрессию РФ против Украины, продолжили активную работу по привлечению к ответственности лиц, виновных в совершении преступлений, совершенных во время массовых акций протеста в 2013-2014 годах", - говорится в сообщении.
При этом в октябре ГБР завершило расследование по крупнейшему делу Майдана
"Это масштабное дело в отношении бывшего руководства государства за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18-20 февраля 2014 года. Обвинительный акт направлен в суд", - отмечается в сообщении.
Так, в совершении этих преступлений обвиняются члены преступной группы-бывшие чиновники:
- президент Украины Виктор Янукович;
- министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко;
- заместитель министра внутренних дел Украины Виктор Ратушняк;
- глава СБУ Александр Якименко;
- первый заместитель председателя СБУ-руководитель Антитеррористического центра Владимир Тоцкий;
- министр обороны Украины Павел Лебедев;
- начальник Главного управления-командующий Внутренних войск Министерства внутренних дел Украины Станислав Шуляк;
- Также обвиняются бывшие и. о. начальника ГУМВД Украины в г. Киеве, заместитель начальника ГУМВД Украины – начальник милиции общественной безопасности и командир ПМОП "Беркут" при ГУМВД Украины в г. Киеве.
"Установлено, что они 18-20 февраля 2014 года отдавали приказы и принимали соответствующие решения по применению работниками правоохранительных органов без соответствующих на то оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов в центре столицы и прекращения акций протеста", - сказано в сообщении.
Также эти бывшие чиновники организовали штурм Майдана под видом "антитеррористической операции", а утром 20 февраля приказали расстреливать митингующих. "Это делалось с превышением власти, служебных полномочий, без каких-либо законных оснований", - отмечается в сообщении.
"Такие действия бывшего президента и экс-руководителей правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева, в том числе к смерти 67 гражданских Всего пострадали 887 человек и 132 правоохранители. Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен", - заявили в ГБР.
При этом, во избежание ответственности бывшие чиновники сбежали из Украины, поэтому досудебное расследование осуществлялось по специальной процедуре, а следственным судьей в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, это уголовное производство объединяет в себе 1019 эпизодов преступного препятствования акциям протеста и насчитывает 1878 томов собранных материалов.
Всего в 2023 году направлено в суд 28 обвинительных актов в отношении 55 человек.
Кроме того, в ближайшее время предстанут перед судом и непосредственные исполнители расстрелов активистов Майдана
"ГБР завершило расследование в отношении 13 бывших правоохранителей. 20 февраля 2014 года в самом сердце столицы милиционеры спецроты выполнили приказ высшего руководства и начали стрелять в мирных участников митинга. Тогда погибло 48 граждан, а 90 получили ранения. На сегодня бывшие работники милиции обвиняются в препятствовании проведению мирных акций протеста, умышленном убийстве и похищении табельного оружия. Следствию известно, что обвиняемые скрываются на территории страны-агрессора и стали гражданами РФ, но это не освобождает их от ответственности. Виновные обязательно будут наказаны!", - отмечается в сообщении.
Также в текущем году по результатам расследования преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах в 2023 году сообщено о подозрении 66 лицам. Среди них:
- бывший начальник Управления общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве - за незаконное препятствование проведению сборов с превышением власти;
- бывший командир РМОП "Беркут", ГУМВД Украины в г. Севастополе - за государственную измену и посягательство на территориальную целостность государства;
- бывший судья Шевченковского районного суда г. Киева за заведомо незаконные содержания под стражей в других личных интересах, путем вынесения незаконных постановлений о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении трех человек, вынесенные 03.12.2013, и таким образом препятствование организации и проведению протестных акций;
- гражданское лицо за организацию в составе преступной организации похищения в ночь с 20 на 21 января 2014 года участников акций протеста "Евромайдана" Луценко И. В. и Вербицкого Ю. Т., их пытки и умышленного убийства последнего;
- бывшие глава Службы безопасности Украины, первый заместитель председателя Службы безопасности Украины-руководителю Антитеррористического центра при СБУ и начальнику Департамента защиты национальной государственности СБУ за государственную измену, путем предоставления представителям иностранного государства помощи в проведении подрывной деятельности против Украины,
- а также 20 сотрудников ФСБ РФ за пособничество в совершении государственной измены, а также совершении должностным лицом действий, направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти.
"Учитывая то, что часть обвиняемых скрывается на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, последние будут взяты под стражу и переданы суду сразу после освобождения этих территорий вооруженными Силами Украины", - сказано в сообщении.
21 ноября - День Достоинства и свободы в Украине
Один из знаковых государственных праздников установлен в честь двух революций - Оранжевой 2004 года и Революции Достоинства 2013-го. В этом году отмечаем первый юбилей Революции Достоинства.