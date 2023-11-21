В этом году в День Достоинства и Свободы мы отмечаем 10-ю годовщину Революции Достоинства.

21 ноября - День Достоинства и Свободы в Украине. Один из знаковых государственных праздников установлен в честь двух революций - Оранжевой 2004 года и Революции Достоинства 2013-го. В этом году отмечаем первый юбилей Революции Достоинства - 10 лет и вспоминаем десять интересных фактов о ней.

День Достоинства и Свободы 2023 - 10 интересных фактов о Революции Достоинства 2013

21 ноября 2013 года на Майдан Независимости вышло полторы тысячи человек - в знак протеста против того, что тогдашний президент Виктор Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциированном членстве Украины в Европейском Союзе. Протест носил мирный характер до 30 ноября, когда несколько сотен активистов, преимущественно студентов, которые оставались на Майдане, ночью жестоко не избила и не разогнала милиция. Поэтому 1 декабря в центр Киева со всей Украины съехались сотни тысяч людей, возмущенных милицейским произволом, коррупцией и узурпацией власти... Начался непрерывный митинг, который получил название Евромайдан и превратился в Революцию Достоинства.

Несколько фактов об этом времени:

Видео дня

Начало Революции Достоинства совпало с 9-й годовщиной Оранжевой Революции. Народные протесты против решения правительства Азарова, которое решило приостановить процесс евроинтеграции Украины, начались вечером 21 ноября 2013 года. За 9 лет до этого, 22 ноября 2004-го, люди вышли на митинг против фальсификаций результатов президентских выборов. И в 2004-м, и в 2013-м протестовали против действий Виктора Януковича.

Народные протесты против решения правительства Азарова, которое решило приостановить процесс евроинтеграции Украины, начались вечером 21 ноября 2013 года. За 9 лет до этого, 22 ноября 2004-го, люди вышли на митинг против фальсификаций результатов президентских выборов. И в 2004-м, и в 2013-м протестовали против действий Виктора Януковича. 100-метровое письмо "донецкому султану" - Виктору Януковичу - написали активисты 27 ноября на Майдане Независимости. Януковича призывали выбрать евроинтеграцию, объясняли, почему это надо сделать и давали советы правительству.

- Виктору Януковичу - написали активисты 27 ноября на Майдане Независимости. Януковича призывали выбрать евроинтеграцию, объясняли, почему это надо сделать и давали советы правительству. "Живую евроцепь" между Киевом и Перемышлем организовали украинские студенты 29 ноября - она началась в Киеве и пролегла через Житомир, Ровно, Львов и до Шегини на границе с Польшей. Длина "цепи" составила 625 километров, и она стала второй в истории Украины с января 1990 года, когда была создана подобная живая цепь на Акт Злуки.

организовали украинские студенты 29 ноября - она началась в Киеве и пролегла через Житомир, Ровно, Львов и до Шегини на границе с Польшей. Длина "цепи" составила 625 километров, и она стала второй в истории Украины с января 1990 года, когда была создана подобная живая цепь на Акт Злуки. "Марш миллиона" прошел 8 декабря в Киеве - на Народное Вече на Майдане Независимости собралось более миллиона человек. Они приняли решение о начале блокирования Администрации президента, Кабмина и других учреждений.

прошел 8 декабря в Киеве - на Народное Вече на Майдане Независимости собралось более миллиона человек. Они приняли решение о начале блокирования Администрации президента, Кабмина и других учреждений. Михайловский набат зазвучал после того, как в ночь с 10 на 11 декабря подразделения внутренних войск и "Беркута" предприняли попытку разогнать протестующих на Майдане в Киеве. Михайловский Златоверхий собор непрерывно бил в колокола - на этот звон со всего города стекались жители. Диакон Михайловского собора Иван Сидор получил благословение у наместника монастыря игумена Агапита и побежал на колокольню. Позже он рассказывал, что не знал на самом деле, как бить тревогу, ведь последний раз такое происходило в 1240 году, когда под Киевом стояла татаро-монгольская орда. Но вместе со студентами-помощниками вложили в тот перезвон всю душу, порвали четыре троса и стерли руки до мозолей.

зазвучал после того, как в ночь с 10 на 11 декабря подразделения внутренних войск и "Беркута" предприняли попытку разогнать протестующих на Майдане в Киеве. Михайловский Златоверхий собор непрерывно бил в колокола - на этот звон со всего города стекались жители. Диакон Михайловского собора Иван Сидор получил благословение у наместника монастыря игумена Агапита и побежал на колокольню. Позже он рассказывал, что не знал на самом деле, как бить тревогу, ведь последний раз такое происходило в 1240 году, когда под Киевом стояла татаро-монгольская орда. Но вместе со студентами-помощниками вложили в тот перезвон всю душу, порвали четыре троса и стерли руки до мозолей. 200-тысячный хор на Майдане Независимости исполнил 14 декабря государственный гимн Украины. Пели около 200 тысяч человек, которые собрались на площади, а сопровождали хор "огнями" мобильных телефонов и фонариков.

на Майдане Независимости исполнил 14 декабря государственный гимн Украины. Пели около 200 тысяч человек, которые собрались на площади, а сопровождали хор "огнями" мобильных телефонов и фонариков. "Стена плача и борьбы" была сооружена тогда же, в декабре, на Майдане. Из деревянных брусков создали ограждение, на каждом из них было написано название населенного пункта, из которого приехали люди в Киев.

была сооружена тогда же, в декабре, на Майдане. Из деревянных брусков создали ограждение, на каждом из них было написано название населенного пункта, из которого приехали люди в Киев. "Вогнекрещение" вместо Крещения произошло на Майдане 19 января 2014 года - мирный протест перешел в открытое вооруженное противостояние. Митингующие, разочарованные безрезультативностью вече и возмущенные "диктаторскими законами", принятыми Верховой Радой 16 января, отправились к Верховной Раде. В начале улицы Грушевского дорогу им перекрыли подразделения внутренних войск и "Беркута". Майдановцы пошли на штурм силовиков - началось жестокое противостояние, к счастью, без жертв - пока что. Позже это событие назовут так и назовут - "Вогнекрещение".

произошло на Майдане 19 января 2014 года - мирный протест перешел в открытое вооруженное противостояние. Митингующие, разочарованные безрезультативностью вече и возмущенные "диктаторскими законами", принятыми Верховой Радой 16 января, отправились к Верховной Раде. В начале улицы Грушевского дорогу им перекрыли подразделения внутренних войск и "Беркута". Майдановцы пошли на штурм силовиков - началось жестокое противостояние, к счастью, без жертв - пока что. Позже это событие назовут так и назовут - "Вогнекрещение". В ловушку "Беркута" попали майдановцы 20 февраля 2014 года, после ряда трагических событий. Спецподразделение, всю ночь штурмовавшее "Майдан", покинуло позиции и двинулось к улице Институтской. Майдановцы, которые пошли следом, попали под прицельный огонь. Тогда количество погибших от пуль снайперов возросло до десятков...

Всего на Майдане во время Революции Достоинства погибли более 100 человек - их со временем назовут "Небесной Сотней".

В более чем 20 странах мира поддержали Революцию Достоинства - кампании прошли в Польше, США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Португалии, Австрии, Австралии, Бельгии, Грузии, Эстонии, Литве, Норвегии, Швеции, Чехии и других. Евромайдан стал крупнейшей проевропейской демонстрацией в истории ЕС и самым длительным митингом в истории - он непрерывно простоял 92 суток.

Ранее мы рассказывали о выходные и праздники в ноябре 2023 - что отмечаем и когда отдыхаем в этом месяце.

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