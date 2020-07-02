Резня на Житомирщине: подозреваемого задержали в Киеве

Мужчина, которого подозревают в убийстве одного человека и ранении еще восьмерых, скрывался в Киеве одной из съемных квартир.

В Киеве правоохранители задержали подозреваемого в убийстве одного человека и ранении еще восьми в ходе конфликта, произошедшего 21 июня в пгт Иршанск Хорошевского района Житомирской области.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, 40-летнего жителя Иршанска, который находился в розыске, задержали ночью 2 июля в одном из микрорайонов Киева.

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«По нашей информации, мужчина скрывался в одной из съемных квартир в течение двух последних суток. Его передвижения были максимально ограничены и каждый выход на улицу сопровождался конспиративными мерами», - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, мужчина сначала несколько дней скрывался в одном из дачных массивов Хорошевского района, а затем ночью попутным транспортом добрался в столицу.

Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении уголовных деяний, предусмотренных ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине может грозить тюремное заключение на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Отмечается, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательство.

Судом мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Как сообщал УНИАН, 21 июня в пгт Иршанск Хорошевского района Житомирской области конфликт между отдыхающими кафе закончился схваткой, в результате которой 9 человек получили ножевые ранения. Один из пострадавших, 28-летний местный житель, умер. Подозреваемый в нанесении травм с места происшествия скрылся.

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