Убийство в Житомире совершил 22-летний парень, считают в полиции. Подозреваемого уже задержали.

В Житомире правоохранители задержали 22-летнего парня подозреваемого в убийстве матери и ребенка в одной из квартир. Женщина и ребенок погибли от ножевых ранений. По мнению следователей, злоумышленник после убийства пытался замаскировать преступление и поджег жилье.

Преступление совершено на 4 этаже. Сначала соседи сообщили спасателям о пожаре, сообщает ТСН, ссылаясь на данные полиции.

Подозреваемый признался в содеянном. Парень не знал жертв. Он утверждал, что не хотел никого убивать, а лишь шел на грабеж.

Злоумышленник скрылся на машине женщины. Авто правоохранителям удалось зафиксировать в Ружинском районе Житомирской области. Затем беглеца окружили спецназовцы и задержали.

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Правоохранители узнали, что до преступления женщина вернулась домой после отдыха с друзьями и не закрыла дверь. Копы считают, что злоумышленник этим шансом воспользовался.

"Нападающий понимал, что женщина одна дома. Он ее отслеживал, готовился к преступлению. Зашел, увидел что она спит, начал собирать драгоценности. Сначала проснулся ребенок, потом женщина. Сейчас еще выясняется, что именно было в квартире. В комнате, где спала женщина, высыпал ее вещи и поджег", – рассказал заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Житомирской области Артем Лысогор.

Подозреваемый пожаловался, что во время "налета" получил удар ножом от ребенка.

"Я хотел просто вынести драгоценности. Убивать не планировал. Насколько мне было известно, там была только одна пьяная женщина...", – заявил парень.

Напомним, днем 4 сентября в Житомире сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар, который возник в квартире, расположенной в одном из пятиэтажных домов. В жилье нашли тела 36-летней местной жительницы и ее 13-летней дочери. На телах были ранения.

Правоохранители начали производство по пп. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух или более лиц; малолетнего ребенка) Уголовного кодекса. За такое преступление в нашей стране грозит пожизненное заключение.

Автор: Екатерина Присяжнюк