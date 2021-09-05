В Житомире убили местных жительниц, выяснили правоохранители.

В Житомире в субботу днем, 4 сентября, сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар, который произошел в квартире, расположенной в одном из пятиэтажных домов. В жилье нашли убитыми 36-летнюю местную жительницу и ее 13-летнюю дочь.

Убитые жили в квартире, в которой нашли их тела. На обоих телах специалисты нашли ранения, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Причины смерти женщины и ребенка станут известны после того, как их тела изучат судмедэксперты.

Начато производство по пп. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух или более лиц; малолетнего ребенка) Уголовного кодекса. Правоохранители выясняют, кто причастен к совершению преступления.

Напомним, в Украине за умышленное убийство нескольких человек грозит пожизненное заключение.

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Автор: Екатерина Присяжнюк