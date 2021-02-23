32-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершал развратные действия в отношении детей.

В Николаевской области мужчина развращал троих детей своей жены.

Читайте такжеВ Одессе женщина выбросила кота с десятого этажа, а затем добила ножомОб этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию обратилась 34-летняя жительница пгт. Веселиново с заявлением о том, что ее муж совершает физическое насилие в отношении ее малолетних детей.

Она стала свидетелем того, как ее 32-летний муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершал развратные действия в отношении ее 12-летней дочери.

Позже ей стало известно, что он совершал аналогичные факты в отношении двух других несовершеннолетних дочерей, 13 и 9 лет.

Мужчине сообщили о подозрении по признакам ч. 2 ст. 156 УКУ, что наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

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Автор: Людмила Жерновская