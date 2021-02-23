В Николаевской области мужчина развращал троих детей своей жены.
Читайте такжеВ Одессе женщина выбросила кота с десятого этажа, а затем добила ножомОб этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
В полицию обратилась 34-летняя жительница пгт. Веселиново с заявлением о том, что ее муж совершает физическое насилие в отношении ее малолетних детей.
Она стала свидетелем того, как ее 32-летний муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершал развратные действия в отношении ее 12-летней дочери.
Позже ей стало известно, что он совершал аналогичные факты в отношении двух других несовершеннолетних дочерей, 13 и 9 лет.
Мужчине сообщили о подозрении по признакам ч. 2 ст. 156 УКУ, что наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- 16 лет насиловали детей и снимали порно: на Днепропетровщине будут судить банду педофилов
- Житель Черниговской области снимал порно с женой и выкладывал видео в соцсети, его задержала полиция (фото)
- Завлекал детей и насиловал: на Сумщине будут судить известного фотографа (фото)
- В Мариуполе 23-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнего
- В Сумах осудили юношу, который в 16 лет изнасиловал девушку
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram