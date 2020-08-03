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Мужчина объяснил, зачем разгромил пропускную систему въезда на Труханов остров

00:58, 03 августа 2020
Происшествия
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Вандал объяснил, зачем разгромил въезд на Труханов остров / facebook.com/UA.KyivPolice

Правоохранители задержали пьяного мужчину, который ночью с 1 на 2 августа разбил оборудования автоматической системы пропуска автомобилей на Труханов остров и нанес этим ущерб городу на сумму около 300 000 гривень.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Мужчине не понравилось оборудование автоматической системы, поэтому он решил разгромить ее и другие технические средства, установленные рядом.

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Нарушителем оказался житель Киевской области, 1995 года рождения, ранее судимый за хулиганские действия.

Относительно мужчины уже открыли дело по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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