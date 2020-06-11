"Орала матом и избивала всех": в оккупированном Крыму пьяная женщина устроила разборки на пляже (видео)

Инцидент произошел в курортной Николаевке.

В оккупированном Крыму в курортной Николаевке пьяная женщина устроила разборки на пляже.

Читайте такжеВ оккупированной Ялте избили полицейских за призыв соблюдать карантинВидео инцидента опубликовали в Twitter.

«Николаевка, городской пляж, нашествие нищебродов из РФ. Похорошел Крым при РФ», – говорится в подписи к видео.

На записи видно, как пожилая женщина избивает других отдыхающих. Ее пытались остановить несколько человек, но тщетно. В какой-то момент она осталась без верхней части купальника, но и это ее не остановило.

«Пьяная женщина орала матом на весь пляж, оскорбляла детей и матерей и жестоко била всех, кто попадался. Милицию вызвали, так и не приехали», – отметили очевидцы.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику и сцены насилия

Ранее УНИАН писал, что в оккупированном Крыму растет количество инфицированных COVID-19.

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