"Орала матом и избивала всех": в оккупированном Крыму пьяная женщина устроила разборки на пляже (видео)
В оккупированном Крыму в курортной Николаевке пьяная женщина устроила разборки на пляже.
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«Николаевка, городской пляж, нашествие нищебродов из РФ. Похорошел Крым при РФ», – говорится в подписи к видео.
На записи видно, как пожилая женщина избивает других отдыхающих. Ее пытались остановить несколько человек, но тщетно. В какой-то момент она осталась без верхней части купальника, но и это ее не остановило.
«Пьяная женщина орала матом на весь пляж, оскорбляла детей и матерей и жестоко била всех, кто попадался. Милицию вызвали, так и не приехали», – отметили очевидцы.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику и сцены насилия
Николаевка, Севастополь, городской пляж, нашествие нищебродов из рф. Похорошел Крым при рф)) #дичь_Крымаpic.twitter.com/sVSp8ZpUz4— 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) June 11, 2020
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