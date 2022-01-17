Подозреваемый в осуществлении бойни на Житомирщине должен находиться под стражей еще 60 дней, поделился юрист.

Обвиняемому в убийстве участников АТО в Житомирской области в мае 2020 года Анатолию Захаренко продлили срок содержания под стражей до 17 марта.

Как рассказал корреспонденту УНИАН адвокат обвиняемого Андрей Шкварко, соответствующее решение сегодня принял Богунский районный суд Житомира.

"Срок содержания под стражей Захаренко продлили еще на 60 суток – до 17 марта", – заявил защитник.

Также он добавил, что из-за болезни одной из судей не состоялся допрос судебно-медицинских экспертов.

"Судебное заседание по допросу экспертов перенесли на 14 февраля", – уточнил Шкварко.

Читайте такжеРасстрел АТОшников на Житомирщине: обвиняемый сделал громкое заявление в суде (фото)Напомним, 22 мая 2020 года на берегу пруда недалеко от села Новоселица Попельнянского района Житомирской области у арендатора водоема Анатолия Захаренко возник конфликт со знакомыми.

Во время конфликта мужчина из охотничьего ружья убил семь человек. Среди убитых – бывшие участники АТО, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры. Одному из гостей удалось скрыться с места происшествия и сообщить о нем в полицию.

Подозреваемый в убийстве находится под стражей.

Во время одного из заседаний суда Захаренко заявил, что причиной массового убийства стал спор и угрозы ему, и он стрелял в целях самозащиты.

В уголовном производстве было назначено до 200 экспертиз. По результатам психиатрического обследования, Захаренко признали вменяемым.

Дело по обвинению Захаренко в убийстве семерых человек рассматривается в Богунском районном суде Житомира.

14 января 2022 года во время заседания суда сторона защиты инициировала проведение повторного допроса экспертов относительно выводов судмедэкспертиз в отношении погибших.

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