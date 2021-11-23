Два года назад муж и жена отдыхали на берегу Десны, когда на них напали.

В Чернигове осудили организатора и членов банды, причастных к расстрелу супругов возле Пешеходного моста в 2019 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, Деснянский районный суд Чернигова вынес приговор организатору и участникам двойного убийства.

По решению суда трее жителей Чернигова также признаны виновными в ряде преступлений - кражах, разбойном нападении и покушении на разбойное нападение, бандитизме, незаконном обращении с огнестрельным и холодным оружием и боеприпасами, а также в незаконном завладении транспортными средствами.

"Организатору банды судом назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества, а ее участникам - в виде 13 и 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - уточнили в областной прокуратуре.

По информации прокуратуры, в июле 2019 года 36-летний ранее судимый за убийство житель Чернигова организовал преступную группу, которая в дальнейшем превратилась в банду. В состав группы он привлек двух своих знакомых, одного из которых уже ранее привлекали к уголовной ответственности.

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Кроме того, 17 августа 2019 года организатор банды, чтобы завладеть автомобилем, совершил убийство семейной пары - 30-летней женщины и 41-летнего мужчины, которые отдыхали на берегу реки Десна в Чернигове. Легковушка ему была нужна для разбойного нападения на домохозяйство в одном из сел Черниговского района. Подозреваемых полиция задержала через полчаса в городе на автомобиле убитых.

После задержания у участников преступной группы тогда изъяли пистолеты, автоматическое оружие, патроны и гранаты.

Как сообщал УНИАН, ранее на Киевщине мужчина расстрелял иностранцев, которые напали на его семью. А житель Казахстана расстрелял пятерых человек, которые пришли выселять его из дома.

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Автор: Ирина Синельник