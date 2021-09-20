Мужчина 1967 года рождения убил двух полицейских, частного судебного исполнителя и еще двух человек.

Житель Алматы (Казахстан) расстрелял пятерых человек, пришедших выселять его из дома.

Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Инцидент произошел в микрорайоне Акбулак. Мужчина 1967 года рождения из огнестрельного оружия убил двух полицейских, частного судебного исполнителя и еще двух человек.

"В ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов, житель этого дома – гр. Д., 1967 года рождения, проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС", - рассказали ресурсу в департаменте полиции Алматы.

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Стрельба в Пермском университете: подробности

Утром 20 сентября в России вооруженный человек в военной форме напал на людей в Пермском государственном университете.

Он открыл стрельбу в кампусе, после чего зашел в восьмой корпус учебного заведения и всего произвел не менее 30 выстрелов, как предполагается, из гладкоствольного ружья Huglu 12 калибра, легально купленного в мае.

Первоначально сообщалось, что погибли пять человек, а затем поступала информация о восьми погибших. На самом деле, как сообщает пресс-служба Минздрава РФ, погибли 6 человек.

Напавшего задержали, однако поначалу сообщалось, что его убили. В сети появилось видео момента его ранения.

Как выяснилось, стрельбу начал 18-летний студент Тимур Бекмансуров. Перед произошедшим он оставил в соцсети пост, попросив не считать его действия терактом. "Я ненавижу себя, но я хочу причинить боль всем, кто встанет на моем пути", - написал парень.

По словам очевидцев, во время стрельбы в университете не сработала тревога.

Автор: Денис Прядко