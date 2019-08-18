В Чернигове расстреляли мужчину и женщину, полиция задержала подозреваемых

Правоохранители задержали двух вооруженных мужчин, ехавших на принадлежавшем убитым автомобиле.

В Чернигове полиция задержала двух подозреваемых в двойном убийстве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

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Накануне вечером в полицию поступил сигнал о стрельбе возле пешеходного моста в Чернигове. По указанному адресу прибыла полиция и обнаружила тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти. Погибшие - 1979 и 1989 г. р.

«По горячим следам» полиция задержала двух мужчин, которые ехали на автомобиле, принадлежащем убитым лицам. Во время обыска у них обнаружено и изъято оружие (гранаты «Ф-1», два автомата «Калашникова», пистолет «ПМ» с глушителем, с присутствующим запахом пороха, также магазин с патронами и стартовый пистолет)», - говорится в сообщении.

Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 УКУ (Незаконное завладение транспортным средством). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с возможной конфискацией имущества.

Также открыто производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Максимальная санкция наказания – пожизненное лишением свободы.

«Назначен ряд экспертиз. Устанавливаются мотивы преступления. Продолжается досудебное расследование», - добавили в полиции.