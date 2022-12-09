Расследователи называют его главным подозреваемым в преступлении в Новомихайловке.

Волонтеры мониторингового проекта "OSINT Бджоли" идентифицировали россиянина, который, вероятно, был причастен к убийству мирных жителей Новомихайловки (Бердянский район Запорожской области).

Как рассказал расследователь Иракли Комахидзе, 23 ноября российские военные похитили из дома на улице Мерзляка в Новомихайловке двух граждан – Сергея Голубенко (40 лет) и Николая Хомникова (32 года). Далее оккупанты вывезли их в лесополосу. Там они застрелили украинцев и оставили их тела.

Расследователи называют главным подозреваемым в преступлении некоего Сланова Батраза Владимировича. Это военный-контрактник 503 полка 19-й мотострелковой дивизии (базируется во Владикавказе, Северная Осетия), водитель огневой поддержки.

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"OSINT-Бджоли" установили, что в 2017 году Сланов был осужден на 6 месяцев лишения свободы за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Они также опубликовали данные Батраза и его родителей:

Сланов Батраз Владимирович, дата рождения – 10.02.1990. ИНН 151208068244. Паспорт РФ 9009 951203, выданный 17.03.2010 отделом УФМС России по республике Северная Осетия в Пригородном районе. Адрес регистрации: Республика Северная Осетия, Пригородный район, село Чермен, улица Ленина, 17.

Сланов Владимир Романович, дата рождения – 12.05.1962, ИНН 151201664128, паспорт РФ 9007 798764 (отец), Сланова Роза Шалваевна (мать).

Ситуация на Запорожском направлении

Российские захватчики контролируют около половины территории Запорожской области.

Под оккупацией, в частности, Энергодар, где расположена ЗАЭС, которую оккупанты атакуют и на которой устраивают провокации, Мелитополь, Бердянск.

Враг регулярно обстреливает подконтрольные Украине населенные пункты. В частности, областной центр и пригород.

Как объяснял военный эксперт Александр Коваленко, контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении пока не начато – для этого условия пока не сформировались. Киборг, военный ВСУ и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко прогнозирует, что вскоре здесь будет активизация боевых действий.

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