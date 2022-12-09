Такими действиями захватчики пытаются добиться лояльности к себе от проукраинского персонала станции.

Российские оккупанты усилили репрессии против работников Запорожской атомной электростанции.

"Вчера, 8 декабря, российские военные ворвались в помещение, в котором расположено Управление социальных программ ЗАЭС, и в присутствии других работников сильно побили начальника управления Алексея Трубенкова и его заместителя Юрия Андросова. После жестокого избиения захватчики вывели их из помещения и вывезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

Кроме того, оккупанты задержали и "бросили на подвал" начальника смены ЗАЭС Константина Бейнера, который является лицензированным лицом и непосредственно отвечает за ядерную и радиационную безопасность.

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"Такими действиями оккупанты пытаются добиться лояльности к себе от мужественного проукраинского персонала станции, увеличить количество переводов работников в фейковое АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", которым руководит Росатом, и отчитаться Путину о поддержке украинским персоналом фашистских террористических действий России", - подчеркивают в энергокомпании.

"Энергоатом" в очередной раз обращается к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом приложить все усилия и принять все возможные меры для освобождения работников ЗАЭС из плена российских террористов.

Война в Украине: ситуация на ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, 4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. С тех пор Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС. По результатам работы в отчете миссия заявила, что существует "немедленная необходимость во временных мерах" во избежание аварии на ЗАЭС.

23 октября страны "Большой семерки" (G7) призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над ЗАЭС и вывести с нее свой персонал и войска.

8 декабря стало известно о подготовке очередной провокации на ЗАЭС со стороны оккупантов.

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