Повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома.

В ночь на 6 декабря российские захватнические войска обстреляли ракетами пригород Запорожья.

Об этом глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил в своем Telegram-канале. По предварительной информации, в результате удара никто не пострадал.

"В очередной раз, ночью, российские террористы нанесли ракетный удар по пригороду областного центра. Одна из ракет попала по территории Степнянской территориальной общины. Повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома", - сообщил он.

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Обстрелы Запорожье

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 декабря, в результате ракетного удара оккупантов в селе Новософиевка Запорожского района погибли два человека, еще трое получили ранения.

В офисе президента Украины отметили, что в результате российских обстрелов был ранен маленький ребенок, которому 1 год и 10 месяцев.

Напомним, что в ночь на 23 ноября российские захватнические войска обстреляли ракетами родильное отделение больницы в Запорожской области. Тогда из-за этого нападения погиб младенец.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, как оккупанты держали в заложниках жителей Запорожья, которые хотели попасть в оккупированную Васильевку к близким.

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