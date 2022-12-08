Если россияне будут наступать вдоль р. Днепр, то у них будут всегда закрытые фланги, подчеркнул Роман Костенко.

Вскоре будет активизация на Запорожском направлении фронта.

Как отметил киборг, военный ВСУ и секретарь оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко, рашисты смотрят в сторону Запорожья, передает Эспрессо.

"Я соглашусь с некоторыми экспертами, которые говорили, что Запорожское направление с военной точки зрения перспективно и для одной, и для другой стороны. Например, если взять Восток, то там россияне пытаются проломить ситуацию с политической точки зрения, потому что им нужна победа, чтобы дать что-то на внутреннего и внешнего потребителя.А вот с военной точки зрения, противник больше смотрит в сторону Запорожья, потому что там есть у них некоторые успехи: они взяли Энергодар и отдельные позиции по р. Днепр, также закрепились напротив Никополя и других населенных пунктов. Если россияне будут наступать вдоль Днепра, то у них будут всегда закрыты фланги. Соответственно, с военной точки зрения это значительно лучше, если на перспективу есть планы у них там оставаться", - пояснил Костенко.

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Полковник СБУ добавил, что ВСУ важно работать в коридоре Бердянск – Мелитополь, ведь это позволит уничтожить вражескую логистику.

"Когда мы освобождали Харьковщину, то на Запорожье было относительное затишье, кроме артиллерийских дуэлей, потом все перевели внимание на Херсонское направление, которое было стратегически важно, то опять же на Запорожье не было активных оперативных движений. А сейчас, когда вырисовалась линия на Востоке и мы закрепились по р. Днепр, так что теперь Запорожское направление будет более активным", - говорит Костенко.

Ситуация в Запорожской области

В последнее время ВСУ нанесли точные удары по местам сосредоточения оккупантов в Запорожской области. В результате удалось ранить более 230 оккупантов и уничтожить 15 единиц техники.

Враг постоянно проводит эвакуацию раненых в регионе. Грузовики и автобусы были отправлены в сторону Мелитополя.

Ранее в результате поражения вражеских подразделений в Запорожской области ранены около 100 оккупантов, уничтожено 5 единиц военной техники.