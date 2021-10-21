Над ребенком жестоко поиздевались, несчастную девочку дважды изнасиловали.

Адвокат семьи 6-летней Мирославы Третьяк, которую убили на Харьковщине, раскрыл жуткие детали расследования трагедии. Над девочкой дважды поиздевались, ее семья сломлена от горя.

Об этом адвокат Артем Донец рассказал во время пресс-конференции, передает "Depo.Харьков".

По словам представителя семьи, которая до сих пор не может оправиться от трагедии, ребенка убили очень жестоко. В полиции было не одно заявление на 13-летнего мальчика, который подозревается в причастности к смерти девочки, от него страдало много жителей Старого Салтов. Однако, как отмечает адвокат, правоохранители не занимались этим делом.

Донец также рассказал, что девочку дважды изнасиловали. Семья Мирославы до сих пор не может оправиться от горя.

"Вся семья - и мать, и отец, и старшая сестра - находятся в глубоком психологическом кризисе. Они не просто надломлены. Они сломлены. Мирославу зверски убили. Дважды изнасилована 6-летняя светленькая девочка. Сейчас в материалах уголовного производства есть доказательства того, что было два противоправных контакты", - заявил адвокат.

Смерть Мирославы Третьяк: что известно

28 июля, полиция Харьковской области распространила сообщение о розыске ребенка. О пропаже девочки в 19:10 сообщила ее мать, рассказав, что ребенок пошел гулять с 13-летним знакомым, который живет неподалеку в поселке Старый Салтов.

Девочку нашли мертвой. Тело ребенка обнаружили в заброшенном доме с признаками насильственной смерти - были ушибы головы и лица.

Читайте такжеУбийство 6-летней Мирославы на Харьковщине: родители ребенка требуют от государства 100 миллионов гривенВ совершении преступления подозревают несовершеннолетнего, с которым пошла гулять жертва. Речь идет о подростке, живущем с мамой по соседству. По информации СМИ, 13-летний Богдан Ф. ранее уже находился в поле зрения полиции из-за жестокого обращения с животными.

Мать погибшей девочки Татьяна Третьяк рассказала, что дочь с предполагаемым убийцей была знакома с детства. Богдан водился с малышами постоянно, несмотря на разницу в возрасте.

Мать Богдана говорит, в день трагедии с детьми был и взрослый - ранее судимый харьковчанин, который время от времени заезжал в городок. Если вину докажут, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Автор: Полина Кузенко