Спасатели обнаружили тела еще двух погибших.

Число погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Запорожье возросло до четырех. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"К большому сожалению, количество людей, чья жизнь оборвалась в результате ночной террористической атаки россиян, увеличилось до четырех", - заявил он.

По словам Куртева, в процессе поисково-спасательных работ сегодня было найдено еще два тела.

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Секретарь горсовета добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Ракетный удар по Запорожью 18 октября - детали

Сегодня ночью россияне нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом.

По состоянию на утро было известно о двух погибших, трех раненых и трех пропавших без вести.

По данным главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, враг обстрелял город баллистическими ракетами С-300, которые были запущены с временно оккупированных территорий Запорожской области. Разрушениям подверглись два подъезда дома - это примерно 8 квартир.

В ГСЧС заявили об угрозе обвала поврежденного ракетой дома. Для того, чтобы продолжать разбор завалов, часть крыши поддерживают специальным краном. Также проходит демонтаж полуразрушенных строительных конструкций, которые нависают и угрожают безопасности спасателей.

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