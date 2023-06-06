Еще шесть коллаборнатов - представители так называемого "казначейства ЛНР".

Служба безопасности Украины задокументировала преступную деятельность еще 7 чиновников-коллаборантов, которые скрываются на временно оккупированной территории Украины, одной из них является руководительница созданной агрессором "администрации Черноморского района Крыма" Наталья Писарева.

Как сообщил пресс-центр СБУ, ее кандидатуру на это "кресло" недавно лично согласовал местный гауляйтер Аксенов. Отмечается, что до этого назначения Писарева была так называемой "первой заместительницей министра культуры" на временно захваченном полуострове.

В спецслужбе проинформировали, что находясь на этой "должности", после начала полномасштабного вторжения она координировала вражескую информкампанию по поддержке вооруженной агрессии РФ.

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"Тогда фигурантка публично призвала украинских защитников сдаваться в плен, а также агитировала жителей Крыма вступать в российские войска для войны против Украины. За это оккупационный "военный комиссариат Крыма" наградил ее грамотой. По данным следствия, до захвата украинского полуострова Писарева руководила региональным проектным офисом аппарата Совета министров Автономной республики. Однако, во время его захвата поддержала агрессора и впоследствии вошла в так называемый "кадровый резерв" оккупационной администрации", - говорится в сообщении.

Еще одной коллаборанткой, как отметили в СБУ, является бывшая чиновница управления Государственной казначейской службы Украины в Луганской области, которая после захвата части региона добровольно согласилась на "предложение" агрессора возглавить так называемое "казначейство ЛНР". В" штат " псевдоустановы она привлекла еще пятерых сообщников. Ими оказались ее бывшие подчиненные из Старобельского, Новоайдарского, Меловского, Новопсковского и Марковского районов.

В СБУ заявили, что в составе оккупационного органа они стали руководителями соответствующих районных "управлений казначейской службы ЛНР". На этих" должностях " они участвовали в финансовом обеспечении российских оккупационных группировок, которые были задействованы на Восточном фронте.

Всем фигурантам о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Кроме того, шестерым представителям "казначейства ЛНР" дополнительно сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Обвинительные акты направлены в суд. Злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Работа СБУ с коллаборантами

СБУ задержала трех участников агентурной сети ФСБ и установила личность их российского "куратора". По заданию врага злоумышленники шпионили по так называемым "центрам принятия решений", собирали разведданные о локациях, вооружении и личном составе Сил обороны в Центральной и южной части Украины.

За каждое выполненное задание российские агенты получали от агрессора до 550 долл. на собственные карточки. Сумма зависела от срочности и качества выполненной "работы".

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