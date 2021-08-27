Злоумышленники призвали через соцсети к захвату власти и изменению границ нашей страны, сообщили в спецслужбе.

Киберспециалисты СБУ предотвратили новые попытки спецслужб РФ дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в южных регионах Украины. В Херсоне разоблачена еще одна группа вражеских интернет-агентов.

Как сообщил пресс-центр СБУ, по заданию своих "кураторов" злоумышленники призывали через соцсети к захвату власти и изменению границ государственной границы нашей страны.

Кроме этого, российские спецслужбы отрабатывали целевые информационные задачи агентам по дискредитации международной площадки по деоккупации Крыма – "Крымской платформы", ее участников и результатов.

Для сокрытия противоправной деятельности агитаторы публиковали свои сообщения от имени "лидеров общественного мнения". За распространение деструктивного контента злоумышленники ежемесячно получали деньги через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

Установлено, что в состав вражеской ячейки входило несколько местных жителей. Информацию для своих публикаций" они получали из пропагандистских интернет-ресурсов РФ, а также сайтов незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Во время обысков по местам жительства злоумышленников обнаружена компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Следователи органов безопасности сообщили одному из организаторов группы о подозрении по ч. 2 ст. 109 ("Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти") Уголовного кодекса Украины. Сейчас материалы уголовного производства в отношении подозреваемого направлены в суд.

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Автор: Лариса Бекета