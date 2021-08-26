В Украине довольны реакцией РФ на основание международной площадки по деоккупации Крыма.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечает, что международные партнеры Украины считают начало Крымской платформы по деоккупации полуострова большим поражением России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.

Глава МИД назвал официальное начало Крымской платформы историческим событием.

"Все наши партнеры, которые поддержали нас в Крымской платформе, отмечают, что это большое поражение, что запуск Крымской платформы на таком высоком уровне - это большое поражение России на крымском направлении", - подчеркнул Кулеба.

"46 иностранных делегаций государств и международных организаций, все они подтвердили, что не признают и никогда не будут признавать российской оккупации Крыма и взяли на себя ряд обязательств, зафиксированных в декларации Крымской платформы. Я хочу, чтобы все мы понимали, что Крымская платформа не только вызвала беспрецедентную реакцию в мировых СМИ, мировых политических кругах, но и в Российской Федерации", - заявил Кулеба.

"Это прямо противоположные реакции. Если весь мир отмечает, что Украина в мире разорвала тишину вокруг Крыма и вернула этот вопрос на международную повестку дня, то Россия наоборот захлебывается в рассказах о ничтожности этой инициативы. Реакцией Российской Федерации мы довольны", - подчеркнул Кулеба.

Он напомнил, что Крымская платформа является важным элементом стратегии внешнеполитической деятельности Украины, которую недавно приняли.

"Через семь лет после начала российской незаконной оккупации Крыма мы по сути исправили историческую ошибку, когда для полуострова не существовало ни одного устойчивого формата международного взаимодействия. Это было очень непросто. Теперь я могу сказать, что в организации Крымской платформы не было ни одного простого вопроса. Это было очень сложно. Но мы показали, что мы можем достигать самых высоких результатов, когда работаем как команда. И главное, что меня лично радует, что мы наконец выходим из статуса жертвы в статус в спасителя. Мы совсем иначе начинаем позиционировать Украину на международной арене", - сказал Кулеба.

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Саммит Крымской платформы

23 августа в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций начали международную инициативу "Крымская платформа" с целью мирного прекращения российской оккупации на полуострове.

По итогам саммита участники приняли Совместную декларацию, в которой предоставляется однозначная оценка незаконным и агрессивным действиям Российской Федерации. Декларация фиксирует следующие тезисы: непризнание незаконной аннексии Крыма Россией; обязательство рассмотреть дополнительные политические, дипломатические, ограничительные санкции в отношении России в случае дальнейшей агрессии; объединение усилий всех стран-участниц платформы для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

Кроме того, впервые на международном уровне Российская Федерация признана государством-оккупантом и, в соответствии с нормами международного гуманитарного права, она должна немедленно прекратить нарушения прав человека в оккупированном Крыму, обеспечить уже сейчас беспрепятственный доступ в Крым для международных гуманитарных и правозащитных организаций.

Также в каждой стране будет определено уполномоченное лицо, которое будет сотрудничать с офисом "Крымской платформы".

Автор: Виталий Саенко