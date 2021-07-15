Во время задержания у злоумышленников обнаружен "груз" с запчастями к ударному вертолету Ми-24.

В Харьковской области в нескольких метрах от государственной границы правоохранители задержали контрабандистов, которые пытались переправить в РФ комплектующие для штурмовой авиации.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что во время задержания у злоумышленников обнаружен "груз" с запчастями к ударному вертолету Ми-24.

Изъятые материалы направлены на экспертизу.

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Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.

Также решается вопрос относительно сообщения о подозрении организатору контрабандного канала и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Инна Андалицкая