По информации Службы безопасности, "инструкции" для проведения информационно-подрывных операций фигуранты получали от своих кураторов из РФ.

Служба безопасности Украины сообщает о разоблачении в Закарпатской области чиновника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работавшего на российские спецслужбы, а также нейтрализацию новой разветвленной сети интернет-агентов РФ.

По информации на сайте СБУ злоумышленники распространяли в соцсетях призывы к изменению госграниц и захвату власти в Украине.

"Инструкции" для проведения информационно-подрывных операций через интернет агитаторы получали от своих кураторов из РФ", - утверждают в СБУ.

Во время обысков по местам жительства на Киевщине, в Одесской, Львовской, Винницкой областях и на Закарпатье разоблаченной вражеской агентуры правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

В частности, в Закарпатской области киберспециалисты разоблачили чиновника местного подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, который, по информации СБУ, призывал к нарушению территориальной целостности Украины.

Читайте такжеВ Киеве парень подорвал себя на территории психбольницы: полиция сообщила подробности (фото, видео)Свои "публикации" он размещал в соцсетях. Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты незаконных действий.

На Львовщине разоблачен интернет-агитатор, который накануне празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины распространял деструктивный контент. Содержание "публикаций", как сообщают в СБУ, нарушало равноправие граждан и могло привести к дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.

На Киевщине СБУ заблокировала противоправную деятельность жителя Броваров, который "использовал соцсети для пропаганды агрессивной войны".

В Одесской области Служба безопасности сообщает о разоблачении "местного агента вражеской сети".

"Злоумышленник агитировал за изменения государственной границы и захват власти в Украине. Свой контент он распространял через интернет-ресурсы, подконтрольные главарям незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР", - отмечают в СБУ.

Кроме того, на Винниччине правоохранители разоблачили местного жителя, "администрировавшего несколько антиукраинских сообществ в одной из социальных сетей". Агитатор, по данным Службы безопасности, призывал к насильственной смене власти и нарушению территориальной целостности Украины.

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Авторы: Виктория Токарева, Катерина Комолова