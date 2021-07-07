Предполагается, что несовершеннолетняя провалилась в яму, когда пыталась достать мобильный телефон, который случайно в нее уронила.

Сегодня в Одесской области 16-летняя девочка обнаружена мертвой в выгребной яме.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось в городе Арциз.

"16-летнюю девочку без признаков жизни обнаружили сегодня дома в выгребной яме", - сообщили в главке.

По предварительной информации, девочка провалилась в яму, когда пыталась достать мобильный телефон, который случайно в нее уронила, и задохнулась парами канализационных стоков.

Событие правоохранители квалифицировали по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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Автор: Лариса Козовая