Нападавшему грозит до 15 лет тюрьмы.

На Центральном рынке в Мариуполе мужчина погиб от удара пинцетом.

Об этом в понедельник, 14 июня, сообщает полиция Донецкой области.

Все произошло в субботу, когда 36-летний и 53-летний местные жители поссорились на территории рынка. По словам свидетелей, мужчины устроили словесную перепалку, после чего старший ударил младшего пинцетом в шею и убежал.

За два часа правоохранители разыскали и задержали нападавшего. Выяснилось, что ранее он уже был судим. У него дома нашли тот самый пинцет.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Автор: Катерина Комолова