С ребенком работали правоохранители и психолог.

Полиция в Днепре прокомментировала распространенную в местных СМИ информацию о якобы двухмесячном сексуальном надругательстве над ребенком в учебно-реабилитационном центре.

Об этом пишет ТСН.

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В пресс-службе полиции отметили, что мальчика допрашивали правоохранители, к беседе с потерпевшим привлекли и психолога. Однако факт преступления не подтвердили.

"Факт изнасилования мальчика не подтвердился. Родители ребенка обратились с заявлением относительно дальнейшего нерассмотрения данного дела", – сообщила ТСН пресс-секретарь полиции Анна Старчевская.

Что предшествовало

Издание Днепр Время 20 мая со ссылкой на собственные источники сообщало об изнасиловании 11-летнего мальчика одноклассником.

Утверждалось, что сексуальное надругательство в отношении воспитанника многопрофильного учебно-реабилитационного центра "Звездный" продолжалось в течение всего апреля и мая.

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Автор: Яна Ставская