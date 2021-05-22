Полиция в Днепре прокомментировала распространенную в местных СМИ информацию о якобы двухмесячном сексуальном надругательстве над ребенком в учебно-реабилитационном центре.
Об этом пишет ТСН.
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В пресс-службе полиции отметили, что мальчика допрашивали правоохранители, к беседе с потерпевшим привлекли и психолога. Однако факт преступления не подтвердили.
"Факт изнасилования мальчика не подтвердился. Родители ребенка обратились с заявлением относительно дальнейшего нерассмотрения данного дела", – сообщила ТСН пресс-секретарь полиции Анна Старчевская.
Что предшествовало
Издание Днепр Время 20 мая со ссылкой на собственные источники сообщало об изнасиловании 11-летнего мальчика одноклассником.
Утверждалось, что сексуальное надругательство в отношении воспитанника многопрофильного учебно-реабилитационного центра "Звездный" продолжалось в течение всего апреля и мая.
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