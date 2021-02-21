Мужчину и женщину госпитализировали в медицинское учреждение с травмами.

В Киеве пьяный водитель спровоцировал ДТП и наехал на прохожих.

Читайте такжеВ Киеве навес под стройкой обрушился на стихийный рынок (фото)Об этом сообщают в патрульной полиции Киева.

В 15:30 патрульные заметили автомобиль Mercedes, который двигался по полосе для общественного транспорта на проспекте Валерия Лобановского.

Они подали водителю сигнал об остановке, но тот ускорился, совершил разворот через двойную сплошную линию разметки и начал уезжать в направлении Демеевской площади.

На перекрестке проспекта Науки и улицы Голосеевской мужчина не справился с управлением и совершил наезд на автомобиль Hyundai. После чего продолжил неуправляемое движение в сторону светофора, а в конце наехал на двух пешеходов.

Патрульные задержали водителя Mercedes. До приезда бригады скорой вместе с неравнодушными гражданами оказывали домедицинскую помощь пострадавшим. Мужчину и женщину госпитализировали в медицинское учреждение с травмами.

Предварительно известно, что у 22-летнего водителя инспекторы обнаружили признаки наркотического опьянения. Освидетельствовали его у врача нарколога.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Голосеевского управления полиции. На задержанного составили протокол по ст. 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) КУоАП и постановление за нарушение ПДД.

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Автор: УНИАН