ДТП на Харьковщине стало смертельным – в больнице скончался 14-летний школьник.

В больнице Харькова умер один из подростков, которых в Харьковской области сбил пьяный водитель. Скончался парень, которому было 14 лет.

За жизнь школьника медики боролись пять суток, но тщетно, говорится в сюжете ТСН.

После ДТП пострадавший получил тяжелую травму головы и находился в коме.

Еще один пострадавший – 15 летний парень, он остается в тяжелом состоянии, и врачи пока не делают никаких прогнозов.

Напомним, вечером 27 июля в поселке городского типа Вильча Харьковской области автомобиль ВАЗ-2106 сбил двух парней. Парни шли по обочине, и машина буквально снесла их.

После аварии авто не остановилось – водитель нажал на газ. В тот же вечер побитый автомобиль нашли в лесополосе. Позже выяснилось, что за рулем авто был пьяный мужчина. Водителя отправили под арест.

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Автор: Екатерина Присяжнюк