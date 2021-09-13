Также проблемы с посадкой возникли и на станции метро "Теремки". Сегодня утром там сложно было попасть в вагон из-за большого количества пассажиров.

Утром в понедельник, 13 сентября, люди застряли в огромной очереди на станции метро "Минская" из-за сбоя терминалов.

Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал "Сегодня".

"Утро в Киеве начинается не только с пробок на дорогах, а еще и в метро. Вот такая ситуация возникла сегодня на станции "Минская". Причиной стал сбой в работе двух терминалов на турникетах", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Киев оперативный", значительное скопление людей также было замечены и на станции метро "Теремки".

"С такими темпами нам очень скоро понадобятся специальные люди (осии - помогают пассажирам при посадке в переполненные вагоны железных дорог и метрополитена - ред.), которые будут трамбовать людей внутрь вагона, как в Японии", - говорится к подписи к фотографии.

Похожий сбой в работе терминалов в киевском метро

30 августа в Киевском метрополитене произошел сбой. Проблемы возникли в системе оплаты за проезд, из-за чего у пассажиров были трудности с пополнением транспортных карточек и оплатой разовых поездок.

Причиной проблем с покупкой е-билета стала рассинхронизация с базой данных.

"В результате этого ядро ​​билетной системы не взаимодействовало с внешними программными компонентами. В частности, для пассажиров не функционировала опция пополнения кошельков, транспортных карт и приобретение одноразовых QR-билетов", - говорилось в сообщении.

При этом ранее приобретенные е-билеты работали исправно.

Автор: Денис Прядко