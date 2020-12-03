Драгер показал 2,18 промилле.в его крови.

В Хмельницкой области задержан сотрудник ГСЧС, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельный наезд на 54-летнего пешехода.

Читайте такжеВ Киеве пьяный водитель устроил гонки с патрульными, а потом притворялся пассажиром (видео)Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По предварительной информации, 2 декабря начальник государственного пожарно-спасательного поста ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области около 17:00 совершил дорожно-транспортное происшествие в пгт Белогорье.

«Находясь за рулем собственного автомобиля Fiat, он не справился с управлением и наехал на 54-летнего пешехода, который шел по обочине неосвещенного участка дороги», - говорится в сообщении.

В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия.

Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - Драгер показал 2,18 промилле.

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Должностное лицо задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Предварительно событие квалифицировано по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

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Автор: Светлана Макринская