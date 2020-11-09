В Украине произошел очередной инцидент на железной дороге - полиции пришлось высаживать пьяного пассажира.
Об этом сообщает запорожское издание "Акцент".
В плацкартном вагоне поезда, выехавшего из Киева в Мариуполь 8 ноября, находились двое мужчин, распивавших алкоголь. Несмотря на то, что других пассажиров они не провоцировали, людям не нравился сам факт распития алкоголя. Одна из пассажирок обратилась к полицейским.
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В итоге те решили высадить пассажира, который сел в поезд выпившим еще в Киеве. Тот в свою очередь утверждал, что такие действия незаконны и грозился судом. Его товарищ снимал это "общение" не видео для "доказательств". В какой-то момент нарушитель даже начал оскорблять полицейских.
"Удостоверение! Представься! Ты кто такой, бандит? Ты бандит!", - заявил он.
После полиция вывела нарушителя из вагона силой.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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