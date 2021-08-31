Стройматериалы могли раздавить людей, к счастью, никто не пострадал.

В Харькове произошло ДТП, которое уже сравнили с аварией в легендарном фильме "Пункт назначения". Из кузова грузовика прямо на ходу начали выпадать пеноблоки.

Инцидент произошел в районе Кузинского моста, сообщают в Telegram-канале "ТРУХА Харьков".

Момент, когда из грузовика начали выпадать строительные материалы, попал на видео. На нем можно заметить что пеноблоки были закреплены, однако во время поворота из боковой части кузова они все равно вылетели.

Пеноблоки падали прямо на дорогу. К счастью, рядом с грузовиком не было других машин и людей. Водитель, который ехал сзади, держал дистанцию, поэтому и не пострадал.

Читайте также34-летняя украинка совершила самоубийство в Италии – СМИЕсли бы во время инцидента с пеноблоками на встречной полосе ехала машина, аварии было бы не избежать. Тяжелые стройматериалы могли разбить лобовое стекло и травмировать людей.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Харькове молния попала в троллейбус через это произошел пожар.

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Автор: Полина Кузенко