В областном центре несколько раз включали сирену.

В Черновцах правоохранители задержали хулигана, который посреди ночи несколько раз включал сирену системы оповещения.

Как передает корреспондент УНИАН, в ночь на 9 января жители улиц Героев Майдана, Комарова, Небесной сотни, Пилипа Орлика и близлежащих слышали звуки сирен. Эти сигналы включали несколько раз примерно с 17:30 субботы до 01:30 воскресенья.

В аварийно-диспетчерской службе 1580 корреспонденту УНИАН ночью сообщили, что в течение вечера на горячую линию предприятия поступило несколько десятков звонков черновчан, которые жаловались на ужасающие звуки.

Читайте такжеВ Черновцах произошел пожар в рождественском городке, огонь перекинулся на девушку: ее госпитализировали"Нам неизвестна причина, почему включали сирены. Это точно не была проверка системы оповещения, потому что о таких вещах заранее сообщают в СМИ. Информацию о жалобах людей мы передали во все соответствующие службы – полицию, ГСЧС и тому подобное", – сообщили в аварийно-диспетчерской службе.

В то же время сегодня в пресс-службе патрульной полиции сообщили УНИАН, что правоохранители задержали мужчину, который посреди ночи включал сирены. В полиции отметили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения дважды включал эти сирены.

"Патрульные составили на него админматериалы по ст. 178 КУоАП (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) и ст. 182 КУоАП (Нарушение требований законодательных и других нормативно – правовых актов по защите населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах)", – сообщили в пресс-службе.

В начале сентября прошлого года в Черновцах был более серьезный случай хулиганства – местная жительница во время сессии горсовета пыталась ударить мэра Романа Кличука и при этом громко ругалась на чиновника и депутатов.

Напомним, Россия с 2014 года ведет агрессивную политику против Украины и стянула войска к нашей границе. На фоне российской угрозы, в частности, в Киеве готовились к возможному вторжению и тестировали систему оповещения населения.

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