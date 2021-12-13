В КГГА рассказали о тестировании системы оповещения.

Киев готовится к возможному вторжению России в Украину. В частности, в столице тестируют централизованную систему оповещения населения, а также планируют в ближайшее время проводить информационную компанию и учения.

Об этом рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Андрей Крищенко в интервью "Бабелю".

"На сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям полностью расписан весь алгоритм (действий в случае атаки – ред.). Мы сейчас будем проводить информационную кампанию. Но я опасаюсь, что ситуация может быть примерно как с подготовкой к зиме: все знают, что наступит зима, но до первого снега ездят на летней лысой резине", – отметил Крищенко.

По словам чиновника, в Киеве постоянно тестируют систему оповещения, но пока без звука: "Планируем проводить учения. Со следующей недели мы начнем информационную кампанию, чтобы люди не пугались, когда их услышат. А через пару недель уже будем включать сирены и проводить учения, чтобы люди без паники понимали, что делать".

Читайте такжеНа въезде в Киев нацгвардейцы выставили блокпосты и бронетехнику (фото)Крищенко добавил, что другие системы оповещения в Киеве использовать не собираются.

"Остановимся на этой. Мы исходим из того, что она может действовать и без света, и без сотовой связи – то есть в критических условиях", – отметил он.

Угроза вторжения России в Украину

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

4 декабря западные разведчики поделились вариантами действий России если Кремль все же решится на полномасштабное вторжение в Украину.

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Автор: Катерина Шварц