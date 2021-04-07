В Одессе полиция устанавливает обстоятельства гибели 81-летней женщины под колесами грузового поезда.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось сегодня возле железнодорожной станции Одесса-Застава 1.
«По словам очевидцев, гражданка прыгнула на рельсы непосредственно перед приближением локомотива. Машинист немедленно применил экстренное торможение, однако из-за короткого расстояния (от поезда до потерпевшей – УНИАН) транспорт остановить не смог», - сообщили в главке.
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В результате, 81-летняя женщина погибла под колесами грузового поезда.
Сведения по данному факту следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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