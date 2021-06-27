Еще одна пострадавшая женщина – в больнице.

В селе Софиевка Черкасской области от поражения молнией погибли два человека, еще одна женщина – в больнице. Молния попала в дерево, под которым они прятались от ливня.

Об этом сообщила пресс-секретарь областного центра экстренной медицинской помощи Ирина Назарок в Facebook.

Отмечается, что вызов по поводу этого инцидента поступил около 18:00 27 июня.

К месту происшествия срочно выехали три бригады экстренной «скорой помощи».

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«На месте медики обнаружили, что от поражения молнией погиб 23-летний парень и женщина около 55-ти лет. Еще одну 46-летнюю женщину медики после оказания неотложной помощи госпитализируют», - сообщила Назарок.

По ее словам, у женщины – электротравма, она находится в сознании.

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Автор: Катерина Шварц