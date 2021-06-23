Разрушительные штормы принесли гигантский град, торнадо и наводнения во Францию.
Об этом сообщает The Watchers.
Как сообщается, сильные штормы обрушились на некоторые регионы Франции, вызвав проливной дождь, гигантский град и торнадо, в результате которых один человек пропал без вести.
Всего было зафиксировано около 44000 ударов молнии.
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В одном из городов торнадо повредил церковь. В другом - град размером с теннисный мяч разбил окна в машинах. Сильные дожди вызвали наводнения. В некоторых районах также произошли перебои в подаче электроэнергии.
По данным местных изданий, по состоянию на утро вторника, 22 июня, 18-летний парень пропал без вести. Пожарным службам пришлось обработать 400 вызовов экстренной помощи.
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