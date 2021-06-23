В результате ненастья один человек пропал без вести.

Разрушительные штормы принесли гигантский град, торнадо и наводнения во Францию.

Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, сильные штормы обрушились на некоторые регионы Франции, вызвав проливной дождь, гигантский град и торнадо, в результате которых один человек пропал без вести.

Всего было зафиксировано около 44000 ударов молнии.

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В одном из городов торнадо повредил церковь. В другом - град размером с теннисный мяч разбил окна в машинах. Сильные дожди вызвали наводнения. В некоторых районах также произошли перебои в подаче электроэнергии.

По данным местных изданий, по состоянию на утро вторника, 22 июня, 18-летний парень пропал без вести. Пожарным службам пришлось обработать 400 вызовов экстренной помощи.

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Автор: Екатерина Лиманская