Киевлянка вместе с сообщниками сбывала психотропные вещества.

В Киеве 20-летняя девушка вместе с сообщниками наладила наркоканал. Злоумышленники прятали опасные психотропные вещества в ведрах со штукатуркой.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"В рамках процессуального руководства Деснянской окружной прокуратуры города Киева разоблачили 20-летнюю девушку, которая вместе с сообщниками наладила разветвленную сеть сбыта особо опасных психотропных веществ на территории города Киева", - говорится в сообщении.

20-летнюю девушку задержали после получения посылки. В ней правоохранители нашли сверток с особо опасным психотропным веществом "4-ММС" весом 630 гр. Этот "товар" дельцы спрятали в пластиковое ведро со штукатуркой.

Как установила прокуратура, злоумышленники хотели сбывать психотропы как крупными партиями, так и в розницу, в виде так называемых "закладок" на территории Киева. Задержанной девушке уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины. Ей уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

"Сейчас устанавливаются лица, которые причастны к каналам поставки особо опасных психотропных веществ, их незаконного оборота и реализации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества", - добавили в пресс-службе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве задержали тероборонівця, который продавал гумпомощь для ВСУ.

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