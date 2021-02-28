Пострадавших спасли двое патрульных.

Трое взрослых мужчин и 13-летний мальчик провалились под лед на водоеме в Днепре.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Как же легко потерять свою драгоценную жизнь... Достаточно просто пойти прогуляться по тонкому льду, как сегодня утром в городе Днепр сделали трое взрослых мужчин, которые еще потащили за собой 13-летнего мальчика. И все четверо провалились под лед. Еще 7-10 минут и все бы они погибли от переохлаждения», — написал Геращенко.

По его словам, на помощь вовремя пришел экипаж патрульной полиции с позывным «Легион 313», а именно патрульные Сергей Миняйло и Олег Предвечный.

Читайте такжеОпасная оттепель: во Львове лед падает с крыш и крушит автомобили (видео)С помощью троса с лебедкой, лестницы и веревок, которые предоставили неравнодушные граждане, правоохранители начали вытаскивать людей. Полицейские приблизились насколько могли к пострадавшим по льду и в первую очередь спасли ребенка, после чего вытащили мужчин, которые уже из последних сил держались за лед.

«Всех пострадавших с жалобами на самочувствие и переохлаждением каретами "скорой" и экипажем "Легион 313" доставили в больницу. Ребенка — в областную детскую больницу, взрослых в приемное отделение на улицу Космическую, где им будет оказана медицинская помощь. Патрульные Сергей Миняйло и Олег Предвечный будут представлены к ведомственным наградам Национальной полиции и МВД», — сообщил замминистра и призвал граждан не ходить по тонкому льду, особенно при плюсовой температуре.

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Автор: Катерина Комолова