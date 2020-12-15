Полиция не дала участникам протеста установить палатки на Майдане. Участники акции протеста призывают президента срочно связаться с руководством МВД, чтобы с Майдана убрали полицейских.

Правоохранители отступили от места противостояния с митингующими на улицу Крещатик со стороны Главпочтамта.

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Как передает корреспондент УНИАН, после толкотни между митингующими и полицией полицейские в спецдоспехах перешли на сторону Крещатика ближе к Главпочтамту и выстроились в шеренгу вдоль Крещатика.

Митингующие утверждают, что они хотели поставить палатки на Майдане Незалежности, однако полицейские отобрали и порвали их палатки.

"Верните наше имущество, верните наши палатки", - обращаются со сцены предприниматели к полицейским.

Также следует отметить, что несколько человек в ходе противостояния получили травмы и сейчас их осматривают сотрудники Красного Креста и врачи "скорой".

Между тем МВД в Telegram сообщило, что полицейские "проводят с участниками акции превентивные меры для восстановления правопорядка на Майдане Незалежности".

В частности, как отмечается в сообщении, полицейские "не допустили установления военных палаток на центральной площади столицы и разъясняют нормы действующего законодательства для предупреждения нарушений правопорядка".

Требования "ФОПов"

Участники акции призывают полицейских не применять силу к ним и вспомнить 2014 год, времена Революции Достоинства.

Требованием акции движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!" является отмена карантина для малого и микробизнеса и принятие законопроектов № 3853-1 (2), № 3993, направленных на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Протесты "ФОПов" 15 декабря

В правительственном квартале Киева сегодня с утра проходит акция представителей малого бизнеса. Движение на улице Грушевского перекрыто.

Участники акции требуют от Рады рассмотреть и принять предложенные законопроекты по упрощенному налогообложению для ФОПов. Они также протестуют против возможного локдауна.

Что было раньше

Украинские предприниматели движения #SaveФОП регулярно устраивают протесты, требуя оставить упрощенную систему налогообложения без кассовых аппаратов.

Верховная Рада 1 декабря приняла закон, предусматривающий отсрочку использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года

Тем не менее, протестующих этот законопроект не удовлетворил, они продолжают протесты, требуя более значительных уступок

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Автор: Дмитрий Хилюк