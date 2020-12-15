Правоохранители отступили от места противостояния с митингующими на улицу Крещатик со стороны Главпочтамта.
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Как передает корреспондент УНИАН, после толкотни между митингующими и полицией полицейские в спецдоспехах перешли на сторону Крещатика ближе к Главпочтамту и выстроились в шеренгу вдоль Крещатика.
Митингующие утверждают, что они хотели поставить палатки на Майдане Незалежности, однако полицейские отобрали и порвали их палатки.
"Верните наше имущество, верните наши палатки", - обращаются со сцены предприниматели к полицейским.
Также следует отметить, что несколько человек в ходе противостояния получили травмы и сейчас их осматривают сотрудники Красного Креста и врачи "скорой".
Между тем МВД в Telegram сообщило, что полицейские "проводят с участниками акции превентивные меры для восстановления правопорядка на Майдане Незалежности".
В частности, как отмечается в сообщении, полицейские "не допустили установления военных палаток на центральной площади столицы и разъясняют нормы действующего законодательства для предупреждения нарушений правопорядка".
Требования "ФОПов"
Участники акции призывают полицейских не применять силу к ним и вспомнить 2014 год, времена Революции Достоинства.
Требованием акции движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!" является отмена карантина для малого и микробизнеса и принятие законопроектов № 3853-1 (2), № 3993, направленных на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.
Протесты "ФОПов" 15 декабря
В правительственном квартале Киева сегодня с утра проходит акция представителей малого бизнеса. Движение на улице Грушевского перекрыто.
Участники акции требуют от Рады рассмотреть и принять предложенные законопроекты по упрощенному налогообложению для ФОПов. Они также протестуют против возможного локдауна.
Что было раньше
Украинские предприниматели движения #SaveФОП регулярно устраивают протесты, требуя оставить упрощенную систему налогообложения без кассовых аппаратов.
Верховная Рада 1 декабря приняла закон, предусматривающий отсрочку использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года
Тем не менее, протестующих этот законопроект не удовлетворил, они продолжают протесты, требуя более значительных уступок
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